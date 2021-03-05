İstanbullu firmalara 'mavi kategori' çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'daki işletmelerden bu süreçte kurallara her zamankinden daha fazla dikkat ederek, düşük riskli şehirleri temsil eden mavi kategoriye geçmeye çalışılmasını istedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin İstanbullu firmalara yaptığı çağrıda, "İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi (düşük riskli) kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum." dedi.

"HEDEF MAVİ KATEGORİ"

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başlattığı #HedefMaviKategori kampanyasına İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

"KORONAVİRÜS KISITLAMA KURALLARINA UYALIM"

Salgın sürecinde bir yılın geride kaldığını aktaran Avdagiç, "İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi (düşük riskli) kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak." çağrısında bulundu.

İSTANBUL'DA İŞ YERLERİNİN KISITLAMADA ÇALIŞMA KOŞULLARI

Avdagiç, İstanbul’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçelerinin faaliyetlerini sabah 7.00 ve 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdüreceklerini aktardı.

"CUMARTESİ GÜNÜ YASAK KALKTI"

"İstanbul’da sokağa çıkmak kısıtlaması da Cumartesi günü için kaldırıldı, pazar günleri ise şimdilik devam edecek. İş dünyası adına İTO olarak bizlerin de dile getirdiği 'Kademeli normalleşme İstanbul'la başlasın' beklentilerini dikkate alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Birçok uzmanın da dile getirdiği gibi Kovid-19'u belki de yok edemeyebiliriz. Ama aşılama ile birlikte, onunla yaşamayı öğrenebiliriz. Pandemi, esas hayat yeni normale uyum gösterdiği zaman bitecek. Aşı ile alacağımız üst düzey tedbirlerle bu hastalığı daha iyi yöneteceğimiz kesin."