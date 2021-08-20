İstihdam endeksi yıllık yüzde 15,7 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 36,9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 12,6 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüzde 57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,5 arttış gösterdi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 52,9 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 59,1, inşaat sektöründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,7 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 3,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 7,5 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 artış olarak kayıtlara geçti.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttışa geçti.