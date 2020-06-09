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    İstihdam kalkanı paketinin detayları

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam konusunda detaylı bir paket hazırladıklarını söylemişti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2020 - 13:59
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    İstihdam kalkanı paketinin detayları

    Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu.

    Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

    Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

    Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

    İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

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