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İstihdam kalkanı paketinin detayları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam konusunda detaylı bir paket hazırladıklarını söylemişti.
- AA & Ensonhaber
- 09.06.2020 - 13:59
Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu.
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.
AYRINTILAR GELECEK..