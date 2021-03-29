İşverenler kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor

Koronavirüs salgınında olumsuz etkilenen ekonomiye destek amacı ile gündeme gelen kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi. Ancak işverenler de işçi temsilcileri de ödeneğin devamını talep ediyor.

Kısa çalışma ödeneği vasıtası ile istihdamı korumak adına 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Sektörden bu ay sonu sona erecek uygulamanın devam etmesi beklentisi var.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşinceye kadar devam etmesinin, istihdamın korunması açısından önemli olduğunu hatırlattı.

TİSK olarak önceliklerinin, çalışanların sağlığı ve istihdamın korunması olduğunu belirten Burak Akkol, çalışanların mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladıklarını aktardı.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞLETMELERİN CAN SUYU OLDU"

Kısa çalışma ödeneğin, işletmelere can suyu olduğunu, bu uygulamayla çalışanlara 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını vurgulayan Akkol, sağlanan destek ve iş birliğinden dolayı paydaşlara ve hükümete teşekkür etti.

"OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR DEVAM EDİYOR"

Salgının getirdiği olağanüstü koşulların devam ettiğine işaret eden Akkol, kısa çalışma ödeneğinin sona erdirilmesi kararından sonra dünya ekonomisini etkileyen önemli gelişmelerin ortaya çıktığına dikkati çekti.

İSTİHDAMI KORUYUCU TEDBİRLERE DEVAM EDİLMESİ ÖNEMLİ

Çip krizi, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen yük gemisi kazası ve yeni mutant virüslerle dünyadaki koronavirüs vaka artışları nedeniyle ortaya çıkan üretim, ihracat sorunlarının, mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğuna vurgu yapan Akkol, gerek bu koşullar gerekse hizmet sektörlerinin tam toparlanamaması nedeniyle istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesinin önemini dile getirdi.