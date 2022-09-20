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    İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı son 9 yılın zirvesinde

    İsviçre'den Türkiye'ye yapılan altın ihracatı ağustos ayında, Haziran 2013'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.
    • 20.09.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:12
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    İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı son 9 yılın zirvesinde

    İsviçre gümrük verileri, ülkeden yapılan altın ihracatına ışık tuttu.

    İsviçre'nin dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması, ülke verilerinin küresel pazar trendlerine yönelik fikir vermesini sağlıyor.

    Güvenli liman yatırımlarından olan altın fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşler, İsviçre'nin ihracatına yansıdı.

    İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı son 9 yılın en üst seviyesine yükseldi.

    Asya'ya olan ihracat arttı

    İsviçre'den Çin'e yapılan ihracat ağustos ayında, temmuzdaki 5,5 yılın zirvesinden geriledi. Altında talebin daha yüksek olduğu ve genelde fiyatlardaki düşüşün iştah yarattığı Asya'daki ülkelere satışlar arttı.

    İsviçre den Türkiye ye altın ihracatı son 9 yılın zirvesinde #1

    İsviçre, Rusya'dan rekor düzeyde altın ithal etti

    İsviçre'nin Rusya'dan ithal ettiği altın miktarının Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını ve 320 milyon dolar değerinde 5,7 ton altın ithal edildiğini gösterdi.

    İsviçreli yetkililer, bu altının Rusya orjinli olsa da İngiltere'den geldiğini ifade etmişti.

    İsviçre'nin altın ihracatı

    İsviçre den Türkiye ye altın ihracatı son 9 yılın zirvesinde #2


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