İtalya da 'asgari ücret' diyor Türkiye'de uygulanan bir çalışana verilmesi gereken en az ücret olarak tanımlanan asgari ücret dünyada 25 ülkede daha uygulanıyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco da asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı yaptı.

AA

Asgari ücret, bir ülkede çalışanlara belirli bir ücretin altında çalıştırma tehlikesini ortadan kaldıran bir uygulama.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, asgari ücret uygulamasına geçilmesi savundu.

Visco'ya göre, böylelikle uygulama, ülkelerinde sosyal adaletin sağlanması konusundaki ihtiyaçlara yanıt verebilecek

Visco'nun son değerlendirmesinde "asgari ücret" yer aldı

İtalya Merkez Bankası Başkanlığı'nı 12 yıldır yürüten ve kasım ayında görevinden ayrılacak olan Visco, bugün Roma'da son kez ülkesinin yıllık ekonomik ve mali durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı Visco, Avrupa'da asgari ücret uygulamasının olmadığı ülkesi İtalya için bu konuda bir çağrı yaparak, şöyle dedi:

Aynı diğer başlıca ülkelerde olduğu gibi, gerekli denge çerçevesinde tanımlanmış bir asgari ücretin getirilmesi, sosyal adaletin göz ardı edilemeyecek ihtiyaçlarına yanıt verebilir.

Başbakan karşı

Diğer yandan, İtalya’da sağ koalisyon iktidarının başındaki isim Başbakan Giorgia Meloni ise asgari ücret uygulamasına karşı duruşuyla biliniyor.

Visco, İtalya'nın gayrı safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2023 için tahminlerine ilişkin yüzde 1'lik bir artış beklediklerini ifade etti.

Koronavirüs salgını fonunu değerlendirdi

Başkan Visco, ülkede bir süredir tartışma konusu olan koronavirüs salgını sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen toparlanma fonunun kullanımına ilişkin daha önceden yapılan plana dair gündeme getirilen değişiklik ve iyileştirmeler yapmanın mümkün olduğunu, ancak bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Kademeli bir vergi reformuna ihtiyaç var"

Visco, İtalya'da kademeli bir vergi reformuna da ihtiyaç olduğunu, üretim faktörleri üzerinde ağırlığı azaltılan bir vergilendirmenin istihdam ve yatırımları canlandırabileceğini dile getirdi.