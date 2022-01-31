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    İtalya ekonomisi yıllık yüzde 6,5 büyüdü

    ISTAT, İtalya ekonomisinin güçlü iç talep sayesinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık ise yüzde 6,4 büyüdüğünü açıkladı.
    • AA
    • 31.01.2022 - 17:27
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    İtalya ekonomisi yıllık yüzde 6,5 büyüdü

    İtalyan ekonomisinde koronavirüs salgınının ilk yılında yüzde 8,9'luk bir daralma kaydedilmişti. Salgının ilerleyen sürecinde güçlü iç talep yaşandı ve bu itici güç olarak büyümeyi hızlandırdı.

    İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2021'nin son çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) büyümesine ilişkin öncü verileri açıkladı.

    Buna göre, Almanya ve Fransa’dan sonra Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, 2020’nin son çeyreğine göre ise yüzde 6,4 büyüdü.

    1972'DEN BU YANA EN HIZLI BÜYÜME

    İtalyan ekonomisi geçen yılın tamamında ise 2020'ye göre yüzde 6,5 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı, 1976'dan bu yana en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

    İtalya ekonomisi yıllık yüzde 6,5 büyüdü #1

    MERKEZ BANKASI'NIN BÜYÜME BEKLENTİSİ

    İtalya Merkez Bankası, artan enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle önceki tahminlerini düşürerek, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 büyümesini bekliyor.


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