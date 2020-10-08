İtalyan Tasarım Günleri, İtalyan ve Türk tasarımcıları buluşturuyor

Pandemi nedeniyle ertelenen İtalyan Tasarım Günleri 5 Kasım-15 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

İtalyan ve Türk tasarımcıların, moda, mimari ve endüstriyel tasarım gibi pek çok alandaki yeni eğilimlerinin tartışılacağı İtalyan Tasarım Günleri 2020'nde (IDD'20) teması "Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" olan etkinlikte genç yeteneklere yönelik iki yarışma yapılacak.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlıklarının 100'den fazla büyükelçilik ve konsoloslukla aynı anda organize ettiği İtalyan Tasarım Günleri; Türkiye'de, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Yıldız Teknopark iş birliği ile gerçekleştirilecek.

11 PANELE 40 PANELİST KATILACAK

İtalya, İzmir ve Ankara konsolosluklarının da katılımı ile gerçekleştirilecek 11 panelde 40 panelist konuşacak.

Dünyaca ünlü mimar ve küratör Prof. Luca Molinari de panellere Milano'dan moderatörlük yapacak.

ÜNLÜ İSİMLER TASARIM VE PANDEMİYİ KONUŞACAK

Bu yıl dördüncüsü pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek İtalyan Tasarım Günleri'nin konuşmacıları arasında The One Atelier'den Anna Masello, Gambardella Architetti'den Simona Ottieri, Istituto Europeo di Design'dan (IED) Carlo Branzaglia ve Studio Giulio Iacchetti'den Giulio Iacchetti ve Maserati'nin baş tasarımcısı Giovanni Ribotta ile ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Francesco Carrozzini bulunuyor.

Online panellerde İtalyan tasarımcılara Modacı Arzu Kaprol, Mimar Han Tümertekin ve Alper Derinboğaz, Tasarımcı Neslihan Işık, Küratör Efe Korkut Kurt ve Kreatif Danışman Can Remzi Ergen gibi isimler eşlik edecek.

67 yıllık uluslararası tasarım yarışması iF Design Award'un Türkiye ofisinden Sinem Kocayaş da IDD'ye katılarak genç yeteneklerle uluslararası tasarım sektöründeki ilham verici ve faydalı projeleri paylaşacak.

2 TASARIM YARIŞMASI

Organizasyon programı dahilinde öğrenciler için iki tasarım yarışması düzenleniyor. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek yarışmanın kazananları, IED Milano veya Floransa'da 2021'de bir dönemlik tasarım yüksek lisansı için tam burs hakkı kazanacak.

Diğer yarışma ise Fiat markası iş birliğiyle tasarım eğitimi alan İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerine yönelik bir tasarım yarışması olacak.