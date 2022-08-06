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    İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife döndü

    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu aşağı yönlü değiştirdi.
    • 06.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 08:49
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    İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife döndü

    Avrupa ülkeleri ekonominin güçlü temsilcileri iken önce koronavirüs salgını sonra da kıtalarında yaşanan savaş nedeniyle oluşan risklerle boğuşuyor.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünün revize etti.

    Kurum, İtalya'nın kredi notunu "Baa3" olarak teyit ederken, "durağan" olan not görünümünü "negatif" olarak revize etti.

    Ukrayna'daki savaş riskleri artırdı

    Büyüme ve mali gelişmelerin 2021 ve 2022 başlarında olumlu sürprizler sunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik etkisi ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle İtalya'nın kredi profiline yönelik risklerin son zamanlarda arttığı bildirildi.

    Yapısal reformların engellenmesinden endişe ediliyor

    Açıklamada, siyasi ortamın yapısal reformların uygulanmasını engelleyeceğine ilişkin artan riskler bulunduğuna işaret edilerek, enerji arzındaki zorlukların da ekonomik beklentileri zayıflatacağına yönelik riskin arttığı kaydedildi.

    İtalya nın kredi notu görünümünü negatife döndü #1

    "İtalya'nın mali gücünün zayıflama riski var"

    Açıklamada, yavaş büyüme, yükselen fonlama maliyetleri ve potansiyel olarak daha zayıf mali disiplin nedeniyle İtalya'nın mali gücünün daha da zayıflama riski bulunduğu bildirildi.


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