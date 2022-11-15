İTO Başkanı Şekib Avdagiç oldu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetim kurulu ve diğer organlar tekrar belirlendi. İTO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in 4 yıl süre ile yeniden başkan seçildiği açıklandı.

Şekib Avdagiç ikinci kez yönetim kurulu başkanı oldu

700 bin üyeli İTO'da bugün yapılan seçimlerde 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şekib Avdagiç yeniden seçildi. Saat 12.00’de sona eren seçim sonuçlarına göre Avdagiç, 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nda ikinci defa Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup 273 Meclis Üyesi, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçmek üzere bugün Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi.

Yönetim kurulu asil üyeleri belirlendi

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 2022-2026 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç ve Zeki Akbal.

“Başlattığımız birçok projemizi sizlerle tamamlayacağız”

İTO seçimlerinin geride kaldığını ve şimdi hep birlikte İstanbul için, İstanbul iş dünyası için çalışma zamanı olduğunu kaydeden Avdagiç, “Şimdi ‘bir olma, iri olma ve diri olma’ zamanı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin' üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı.” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u zirvede tutacağız"

İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini belirten Avdagiç, “Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şekilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız.” dedi.

Şekib Avdagiç kimdir

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını bitirdi. Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

1990 yılında MÜSİAD’ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İTO Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İTO Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu.

2009-2013 arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013-2018 arasında İTO Meclis Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Nisan 2018’den bu yana İTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.