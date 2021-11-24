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    İTO: Faiz ve kur üzerinden hesap yapanlara imkan vermemeliyiz

    İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin faiz ve kur üzerinden değil üretim ve ihracatı ile değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
    • AA
    • 24.11.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 15:46
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    İTO: Faiz ve kur üzerinden hesap yapanlara imkan vermemeliyiz

    Dün yaşanan döviz artışı sonrasında yapılan değerlendirmelerden birisi de  İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirttiği açıklama oldu.

    Avdagiç'in açıklamasında "Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

    "BU SÜREÇTEN HÜKÜMET, ÖZEL SEKTÖR VE HALK EL ELE BAŞARIYLA ÇIKILACAK"

    Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin hassas bir dönemden geçtiğini, bu süreçten hükümet, özel sektör ve halkın el ele vererek başarıyla çıkacağını kaydetti.

    İTO: Faiz ve kur üzerinden hesap yapanlara imkan vermemeliyiz #1

    KUR ATAKLARI MANİPÜLATİFTİR

    Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini, Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmediklerini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

    "Daha önce vurguladığımız gibi, tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz. Dünya ihracatındaki payımızın yüzde 1'i, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90'ları geçtiği bu dönemde kur atakları manipülatiftir. Türkiye'nin yeni kalkınma modeli üretim üzerine inşa edilmiştir. Türk reel sektörü gücünü üretimden, yatırımdan, ihracattan almaktadır. Türkiye ekonomisinin çıpası üretimdir, yatırımdır. Kısır bir döngüye mahkum edilemez. Salgın sonrasının en iyi çıkışını yapacak ülke olma fırsatını kaçırmamalıyız.

    İTO: Faiz ve kur üzerinden hesap yapanlara imkan vermemeliyiz #2

    ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

    Bizler üretmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi kuşatmak isteyenlere daha çok üreterek cevap vereceğiz. Özellikle çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde ücret artışıyla, dayanışma içinde sahip çıkacağız."

    "KISA VADEDE ÜRETİMİ KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLER ALINMALI"

    Avdagiç, devlet, reel sektör ve bankalarla beraber küresel fırsatlara odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönemde piyasa yapıcılarının iş dünyası ile aktif iletişim içinde olması ve kısa vadede üretimi kolaylaştıracak tedbirler alınması yerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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