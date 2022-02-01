İTO'nun yayınladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 13,78 artış gösterdi. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 50,91 seviyesine çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2022 fiyat indekslerini yayınladı. 2022 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 13,78, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,03 oranında arttı.

Bu veri, piyasalarca TÜİK'in enflasyon verisini yayınlamadan önce öncü veri olarak kabul ediliyor.

YILLIK DEĞİŞİM YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

2021 Ocak ayına göre; 2022 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 50,91 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise ocakta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.

2002 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon 50,91 seviyesine çıkmasıyla 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

PERAKENDE FİYATLARDA HABERLEŞME HARCAMALARI YÜZDE 26,69 ARTTI

Ocak 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarında yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü. Giyim harcamalarında yüzde 0,39 azalış görüldü.

TOPTAN FİYATLARDA YAKACAK VE ENERJİ MADDELERİ YÜZDE 20,43 YÜKSELDİ

Ocak 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 20,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,22, mensucat grubunda yüzde 2,15, madenler grubunda yüzde 1,44, artış yaşandı. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde -6,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,04, azalış yaşandı.