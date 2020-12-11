İTO: Salgın hizmetler sektörünü çok daha fazla etkiledi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun video konferans yöntemiyle yapılan aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının ekonomiye ve sektörlere etkisine değindi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere 7 milyar 500 milyon lira yeni kredi sağlanması da finansman sıkıntısı çeken tüccara önemli bir açılım olduğunu vurguladı.

"KISITLAMALAR NEDENİ İLE EN ÇOK HİZMET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ"

Avdagiç, hizmetler sektöründe kısıtlamalar nedeniyle kapalı olan meslekleri servis taşımacılığı, turizm-otelcilik, sağlık hizmetleri ve tıbbi malzemeler, fuarcılık, kültür-sanat, spor faaliyetleri, yeme-içme olarak tanımlayarak, "Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve ilişkide olduğu sektörlerin ayakta durması için daha etkin tedbir ve teşvikler alınması gerekiyor. Salgın tüm sektörleri derinden etkiledi ama hizmetler sektörünü çok daha fazla etkiledi. Açık açık söylüyoruz, hizmetler sektöründeki firmalar için kayırıcı tedbirler alınması gerektiğine inanıyoruz. Pandeminin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi, bu sektörlerdeki işletmelerin ve çalışanların hayatlarına devam edebilmeleri ancak buna bağlıdır.” şeklinde konuştu.

“EKONOMİMİZİN BU ZORLU İÇ VE DIŞ BASKILARI BERTARAF EDECEĞİNE İNANIYORUZ”

Türkiye ekonomisinin pandeminin yanı sıra uluslararası önemli gelişmelerle de doğrundan etkileşim halinde olduğuna işaret eden Avdagiç, "Dolayısıyla hem AB ile girilen sürecin hem de ABD seçimlerinden sonraki sürecin dikkatle yönetilmesi gerekiyor. İş dünyası olarak biz, ekonomimizin bu zorlu iç ve dış baskıları da başarıyla bertaraf edip yoluna güvenle devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.