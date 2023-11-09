İTO: Türkiye'nin 1 numaralı markası İstanbul İTO Başkanı Avdagiç, Londra'da düzenlenen turizm fuarında açıklama yaparak, İstanbul'a daha fazla turistin gelmesi için tanıtımı artırmak gerektiğini söyledi.

AA

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin bağlı olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehrin turizm faaliyetlerini geliştirmenin önemine değindi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Londra Turizm Fuarı'nda, Türkiye'nin 1.500 metrekare alanda ciddi bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Avdagiç, Türkiye'nin 1 numaralı markasının İstanbul olduğunu belirterek, İstanbul'a gelen turistlerin yaptığı harcamanın ülkenin geri kalanında yaptıkları harcamadan daha fazla olduğunu vurguladı.

"Turizm, döviz kazandıran sektörlerin başında geliyor"

Turizmin, Türkiye ekonomisi açısından çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

Turizm, çok az ithal girdiyle çok fazla döviz kazandıran ve ülkenin ödemeler dengesine en fazla katkıyı yapan sektörlerin başında geliyor. Aynı zamanda hizmet sektörü olduğu için yoğun istihdam sağlıyor. Türkiye'de üretilen ürünlerin tüketilmesine ve tanıtılmasına katkı sağlıyor. Türkiye'ye gelip iyi vakit geçiren insanlar, yurt dışında Türkiye'ye yönelik olumsuz ön yargıları törpülüyorlar, Türkiye'nin imajını olumlu anlamda yukarıya taşıyorlar.

"İngilizler butik tesisleri tercih ediyor"

Şekib Avdagiç, İngilizlerin turizmden beklentilerinin diğer ülkelerden biraz farklı olduğunu ifade ederek, İngiltere'den gelen turistlerin Fethiye, Kaş ve Bodrum bölgesindeki daha butik tesisleri tercih ettiğini, ultra her şey dahil sistemine biraz daha uzak olduklarını, bu nedenle talepleri doğru anlayıp, pazara göre strateji geliştirmek gerektiğini söyledi.

"İngiltere'de çok yüksek bir potansiyel var"

İngiltere'de çok yüksek bir potansiyel olduğuna işaret eden Avdagiç, şöyle konuştu:

Yılda 70 milyonun üzerinde yurt dışına seyahat gerçekleşen bir ülke ve bize 3,5-4 saat uzaklıkta bir mesafesi bulunuyor. Potansiyele Londra Turizm Fuarı vesilesiyle erişebiliriz.

"Türkiye'nin 1 numaralı markası İstanbul'dur"

İTO Başkanı Avdagiç, kongre turizminde pandemi süreciyle beraber çok hızlı bir düşüş yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak, İstanbul'da daha fazla kongrenin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık ve spor turizm alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Turizmin farklı segmentlerine ayrı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Tüm turizm alanlarında Türkiye çok fazla potansiyele sahip. İTO olarak tüm turizm kurumlarıyla birlikte ülkemize yönelik talep potansiyellerini değerlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin 1 numaralı markası İstanbul'dur. İstanbul'a gelen turistlerin yaptığı harcama, ülkemizin geri kalanında yaptıkları harcamadan daha fazla. İstanbul'un tanıtımını daha etkin yaparak turizm gelirlerimizde önemli artışlar sağlayabiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)