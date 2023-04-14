İTO üyeleri depremzedelere kalıcı konut yaptıracak İTO üyeleri, kalıcı konut bağışı yapmak için bir metrekareden bir odaya ve dilerlerse bir daireye kadar bütçesine ve dileğine göre "inşaat bedeli" bağış yapacak.

AA

Deprem bölgesine yönelik TOBB öncülüğünde başlatılan kalıcı konut seferberliğine İstanbul iş dünyası destek veriyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kurumun üyelerinin katılacağı konut bağışı kampanyası hakkında bilgi verdi.

TOKİ modeli esas alınacak

Avdagiç'in verdiği bilgilere göre, TOKİ modelinin esas alınacağı evler 105 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 olarak inşa edilecek. Her blokta 20 daire bulunacak ve inşaatın bitiminde depremzedelere kura ile teslim edilecek.

Bir yılda teslim edilecek

Avdagiç, depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını vurguladı.

Avdagiç, İTO’nun temsil ettiği İstanbullu iş insanlarını ve hayırseverleri, TOBB’un başlattığı "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği"ne katılmaya çağırdı.

Depremzedeler gelecek kışa, sıcak yuvada girecek

Bölge insanının gelecek kışa, sıcak yuvada girmesi için İTO’nun tüm gücünü seferber ettiğini aktaran Avdagiç, ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası olarak, nakdi yardımımızın çok önemli bir kısmını kalıcı konutların yapımı için ayırdık. Ama burada sadece İTO’nun imkanlarının yeterli olmayacağı çok açık. İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odası camiasının imkanlarını da devreye sokmamız gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren İTO üyeleriyle nasıl sıkı bir çalışma ve yardımlaşma ortaya koyduysak, şimdi de bunu konut yardımında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Üyeye katılım zorunluluğu yok

Avdagiç, TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacağının bildirildiğini kaydederek, her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirtti.

"Evler 105 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 olarak inşa edilecek"

Şekib Avdagiç, Türkiye oda ve borsalarından gelip TOBB’da toplanan bütçenin de doğrudan konut yapımının finansmanında kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti: