İTO: Yatırım sezonu başlıyor

İTO'nun yılın ilk yarısını kapsayan Pandemetre 2021 araştırmasına göre, öncü veriler, yatırım sezonunun başladığını müjdeliyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yılın ilk yarısını kapsayan araştırmasına göre; sanayi üretimi, kapasite kullanımı, yatırım teşvik belgesi sayısı, güven endeksi ve ihracattaki artış, yeni yatırımlar için öncü sinyal verdi.

KARTLARLA ALIŞVERİŞ ARTTI

Pandemetre 2021 araştırmasının "banka kartı ve kredi kartı harcamaları" başlığında, 2021’in ilk 6 ayında kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,28 artış göstererek 647 milyar lirayı geçti. 2021’in ilk 6 ayında internet üzerinden yapılan alışverişler de yüzde 76,6 artışla 186 milyar liraya yaklaştı.

İHRACAT VE OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 32 milyar 600 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde Ocak-Mayıs 2021 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları ise yüzde 72 yükselişle 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ KREDİ HACMİ YÜKSELDİ

Bankaların tüketici kredileri başlığına göre ise Türkiye genelinde konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, 18 Haziran 2021 itibariyle yüzde 26 artarak 700 milyar lirayı geçti. İstanbul'da karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 36 gerileyerek 2021’in ilk 4 ayında 1 milyar 353 milyon lira oldu.

VERGİ TAHSİLATI ARTTI

İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan Pandemetre araştırmasına göre, İstanbul’da 2020’nin Ocak-Mayıs döneminde 130 milyar liraya yaklaşan vergi tahsilatı ise 2021’in ilk 5 ayında yüzde 48 artışla 192 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

İLK 5 AYDA YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTIŞ YAŞADI

2021’in ilk 5 ayında İstanbul'da satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 82 bini aştı. Bu satışın 23 binini sıfır konutlar, 59 binini ise ikinci el konut satışları oluşturdu. Yabancılara 2020 yılının ilk 5 ayında 6 bin 172 konut satılırken, 2021'in aynı döneminde bu sayı 7 bin 851'e yükseldi.

YATIRIM VE TEŞVİK BELGELERİ

İstanbul’da bu yılın ilk 4 ayında 8,7 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı ile 701 adet teşvik belgesi verildi. Ocak-Nisan 2020 döneminde ise 5,2 milyar TL yatırım tutarı ile 350 yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti.

TURİST SAYISI GERİLEDİ

Pandemi ile geçen bu yılın ilk 5 ayında İstanbul’a gelen turist sayısı ise ocak ve şubat aylarında, salgın vakasının görülmediği 2020 yılının ilk 5 ayına göre yüzde 13,56 gerileme kaydetti.

“SEKTÖRLERDE PANDEMİ BULUTLARI DAĞILIYOR”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Pandemetre 2021 araştırması ve bugün itibarıyla başlayan yeni normalleşme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün başlayan ‘tam açılmayı’ üretimde, istihdamda, ihracatta ve yatırımda ‘tam atılıma’ çevirelim. Planlandığı gibi ‘tam aşılama’ ile de salgınının dönüşüne bir daha imkan vermeyelim.” dedi.

YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının üst sınırlara yaklaşmasının da yeni yatırım ihtiyacını gösterdiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tam da bu süreçte, dijital dönüşüm yatırımı yapmadan meyve toplamanın imkansız hale geldiğini unutmadan hareket edelim. İmalat sanayimizin bu talebe cevap vermesi için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarına hız verelim. Bu süreçte yatırım iştahını azaltan küresel enflasyon ile lojistik ve tedarik sıkıntıları, her zamankinden daha dikkat etmemiz gereken konular. Ayrıca iş dünyamızın yatırımda hızını belirleyecek önemli bir konu da finansman maliyetleri. Dünya normale dönüp, ticaretin kanalları açılırken bu süreci daha fazla yabancı yatırımcı çekecek reformlarla destekleyip, Türkiye için çok büyük bir fırsata çevirmeliyiz."