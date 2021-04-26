İTO’dan işletmeler için ‘iki ayaklı’ kredi desteği talebi

İTO Başkanı Avdagiç, koronavirüsün etkisini yaşayan sektörlerin banka kredi ödemelerinin 6 ay ertelenmesini ve en az 6 ay ödemesiz, KGF destekli yeni kredi olanaklarının da sunulmasını istedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm ve buna bağlı sektörler ile salgından en çok etkilenen diğer sektörler üzerinden şekillenecek ve kısa çalışmayı tamamlayacak şekilde, bir banka kredi sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“İŞLETMELERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR”

Avdagiç, "Bu süreçte ülkemizde yoğun kapanma yaşayan işletmelerimizin bu aydan itibaren, geçen 12 ayın kredi yüküne karşı desteğe ihtiyacı var. Birçok işletmemiz salgın süresince geçmişteki cirolarından uzak bir noktada. Bu sektörlerimiz için devam eden kredi ödemelerini yapmak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek ve aynı anda işletme sermayelerini karşılayarak istihdamlarını korumak oldukça zor." değerlendirmesinde bulundu.

“KREDİLER 6 AY ERTELENSİN”

Banka kredilerinde iki ayaklı yeni bir sürece ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Avdagiç, önerisini şöyle açıkladı:

"Banka kredilerinde salgın kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen sektörlerimiz için yeni bir sürece ihtiyaç var. Birincisi, kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. Halihazırda kredi ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan firmalarımız için taksitlerde öteleme ve yeniden yapılandırmaya gidilmesi yararlı olur.

"6 AY ÖDEMESİZ KGF DESTEKLİ YENİ KREDİ OLANAKLARI SUNULSUN"

İkincisi en az 6 ay ödemesiz KGF destekli yeni kredi olanaklarının sunulması. Bu iki ayak reel sektörü rahatlatıp, taze güç verecektir. Bu tedbirler, içinden geçtiğimiz dönemi en az hasarla atlatmamızın en önemli destek ayakları olacaktır.”