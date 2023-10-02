İTO'ya göre eylülde fiyatı en fazla artan ürün: Defter İTO'nun araştırmasına göre eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16,46 ile erik olarak kayda geçti.

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyon verileri yayınlanmadan önce yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İTO bununla birlikte ayrıca eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter olurken, erik yüzde 16,46 düşüşle fiyatı en çok azalış gösteren ürünlerin başında geldi.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.

Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu

Eylülde önceki aya göre "Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu"nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Okul çantası fiyatı en fazla ardan ikinci ürün

Defteri yüzde 94,72 ile okul çantası, yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46 ile "Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu"nda yer alan erik oldu.

Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)