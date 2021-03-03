'İzmir Gevreği'ne coğrafi işaret almak için başvuruldu

İzmir Gevreği'nin, pişirilme şekli, görüntüsü ve tadı diğer illerde üretilen simitlerden farklı. Kent de bu lezzetini tescilleyerek ileriki nesillere aktarmak istiyor.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, diğer illerde satılan simitlerden görünüm, lezzet ve şekli açısından farklı olan "İzmir Gevreği"ni, coğrafi işaret tescili alarak kendilerine has bu lezzete kimlik kazandırmaya çalışıyor.

Erişen, yaptığı açıklamada “İzmir Gevreği” için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu, üretim yöntemi ve tadı diğer illerdeki simitlerden farklı olan İzmir Gevreği ile ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

"İZMİRLİLER 'SİMİT' DEMEZ, 'GEVREK' DER”

İzmir Gevreğinin kendine has lezzete sahip olduğunu kaydeden Erişen, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmirliler 'simit' demez, 'gevrek' der. Gerçekten de İzmir Gevreği diğer illerde satılan simitlerden hem görünüm hem lezzet hem de üretim şekli açısından farklıdır. İzmir Gevreği önce pekmezde sonra fırında iki kere pişer. Adı üstünde gevrek gevrek pişer. Hamuru yoğrulup sıcak pekmez kazanında bir dakikaya yakın haşlanıp kabartılır, sonra susama bulanıp fırında pişirilir.

DİĞER İLLERDE ÜRETİMİ FARKLI

Diğer illerde ise üretim farklıdır. Örneğin İstanbul simidi üretiminde hamur soğuk pekmez kazanına sokulup susamlanır ve fırına verilir. Bu şekilde iki ürün arasında lezzet ve görünüm farkı da oluşur. Biz gevreğin mideye gitmeden önce göze de hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Gevreğinin tescilini alacağız ve kentimizin önemli bir değerinin ismini, özelliklerini koruma altına alacağız, gelecek nesillere taşıyacağız."

(İzmir Gevreği)

(Simit)