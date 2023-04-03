İzmir ile Fransa'nın Sete Limanı arasında ilk Ro-Ro seferi Lojistikte kara taşıtlarını deniz üzerinden taşınmasına Ro-Ro taşımacılığı deniyor. Kara yolu ile deniz yolunu birleştiren ve ulaşım süresini kısaltan bu yöntem giderek daha fazla noktada yapılmaya başlanıyor.

AA Ro-Ro seferlerinin artması, mesafeleri kısaltmasının yanı sıra kara trafiğindeki karbon salınımını azaltan bir etken. İzmir Limanı ile Fransa'daki Sete Limanı arasında başlatılan Ro-Ro seferleri kapsamında ilk geminin, İzmir'den hareket ettiği bildirildi. Sefer programı Sefer programına göre, pazar günleri İzmir Limanı'ndan hareket edecek gemi çarşamba günü Sete'ye varacak. Perşembe günü Sete'den hareket edecek gemi, pazar erken saatlerde İzmir'e ulaşacak. Bu kapsamda Danimarkalı denizcilik ve lojistik firması DFDS'nin başvurduğunu ve "Olympos Seaways"in bu desteği almaya hak kazandığını belirtildi. "Türkiye'de yatırımları artırmayı önemsiyoruz" DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffman, Türkiye'de yatırımları artırmayı önemsediğini dile getirerek şu bilgileri paylaştı: Bu, buradan çıkan ilk gemi olabilir fakat son gemi olmayacaktır. Çalışma arkadaşlarımızla, tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla buradan yapacağımız sefer sayısını her geçen gün artırmaya çalışacağız.