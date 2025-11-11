İzmir'de hurda araçlar ekonomiye kazandırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geri dönüşümde hurda olmuş ve terk edilmiş araçların toplanarak ticarete kazandırılması önemli bir faaliyet olarak dikkat çeçiyor.

İzmir'deki Hurda Araç Merkezi, kentin çeşitli yerlerinde çevre kirliliği ve güvenlik sorunu oluşturan terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırıyor.

Özellikle oto sanayi bölgelerinde yoğunlaşan şikayetleri değerlendiren ekipler, İzmir Emniyet Müdürlüğünce trafikten men edilen araçları, Menemen’de bulunan Hurda Araç Merkezi’ne getiriyor.

Kamuya açık alanlara terk edilen hurda araçlar, Menemen’in Kazımpaşa Mahallesi’nde toplam 18 dönüm alan üzerine kurulu Hurda Araç Merkezi’ne getiriliyor.

ÇALINTI OTOLAR MERKEZE ALINMIYOR

Hurda Araç Merkezi’ne hakkında çalıntı işlemi veya yakalama kararı bulunan araçlar alınmıyor. 6 ay içerisinde merkezden alınmayan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından ekonomiye kazandırılıyor.

OTO SANAYİ SİTELERİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Oto sanayi sitelerinde hurda araçların toplanması yönünde yoğun talep alınıyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü önce şase numarasından aracın kaydına bakıyor. Polis ekipleri tarafından işlemleri yapılan ve trafikten men edilen araçlar toplanıyor.