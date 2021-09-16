İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı

Bugün İstanbul'da yürütülen market denetimi, İzmir'de de başlatıldı. Fahiş fiyatla mücadele uygulaması tüm şehirlerde hayata geçirilecek.

Türkiye genelinde hallerde ve marketlerde yapılan fahiş fiyat denetimi bugün bir yandan İstanbul'da sürerken, diğer yandan da İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir'de, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

MARKETLERDEKİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzık başkanlığındaki ekip, İzmir'deki marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

ÜRÜN ETİKETİ İLE KASA FİYATI KARŞILAŞTIRILDI

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı.

RASGELE SEÇİLEN ÜRÜNLERİN FİYATLARINA BAKILDI

Ayrıca rastgele seçilen ürünlerin fiyatları kasada karşılaştırıldı.

KANUN'A AYKIRI İŞLEMLERE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

İncelemelerin sonucu göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

"FAHİŞ FİYAT TESPİTİNDE LİSTE FİYATLARINA VE ALIŞ FATURALARINA BAKIYORUZ"

İzmir'de de gerekli incelemeleri yapmak üzere marketlere girdiklerini aktaran Arzık, "Fahiş fiyat olup olmadığı, etiket fiyatına uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapacağız. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili liste fiyatı ve alış faturaları değerlendirilerek arada bir fiyat artışı var mı yok mu o değerlendirilecek. Etiket yönetmeliği çerçevesinde de etiketin kasadaki fiyatta uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Bu çerçevede gerekli idari yaptırımlar uygulanacak." dedi.

"FAHİŞ FİYAT TESPİTİNDE ÜRÜN BAŞINA 10 BİN 911 LİRA İLA 109 BİN 911 LİRA ARASINDA CEZA UYGULANACAK"

Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Arzık, niteliğine göre fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını sözlerine ekledi.