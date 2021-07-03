İzmir’in ihracatı yüzde 59 arttı

İhracat verileri yayınlandı. Buna göre Ege'de sektörlere göre hareketlenen ihracatta İzmir yüzde 59 artışla ihracatın yükselen yıldızı oldu.

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir’de mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 59 arttı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, haziran ayında yüzde 51 artışla 1 milyar 550 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021’in ilk yarısında ihracatını yüzde 30 yükselterek 7 milyar 646 milyon doları Türkiye’ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 14 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

İZMİR’İN İHRACATI MAYIS’TA YÜZDE 59 ARTTI

Ülkemizde mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir’de mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 59 arttı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı haziranda 2 milyar 620 milyon dolara ulaştı. Özel ticaret sistemine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı haziran ayında 2 milyar 620 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 478 milyon dolar, Denizli 461 milyon dolar, Muğla 73 milyon dolar, Balıkesir 71 milyon dolar, Aydın 65 milyon dolar, Afyon 37 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak ise 35 milyon dolar ihracat yaptı.