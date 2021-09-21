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    İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna zam

    İzmir'in meşhur gevrek ve boyozu ile poğaça fiyatlarına zam geldi. Yapılan yüzde 25'lik zammın ardından 2 TL’den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2,5 TL oldu.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 01:03
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    İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna zam

    İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir ile özdeşleşen gevrek ve boyoz ile poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

    50 KURUŞ ZAM GELDİ

    Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğunu ifade etti.

    Uzun süren çalışmalar sonucu zamların belirlendiğini ifade eden Esen, "1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir" dedi.

    Yüzde 25 oranındaki zam kararının artan maliyet giderleri nedeniyle alındığı duyuruldu.

    İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna zam #1

    İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna zam #2

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