İzmit Körfezi, müsilajdan kurtuldu turkuaz rengine döndü

Bir süredir müsilajla mücadele edilen İzmit Körfezi, bugünlerde planktonların etkisi ile turkuaz rengi ile dikkati çekiyor.

Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, İzmit Körfezi'nin son günlerde turkuaz renge bürünmesi ile ilgili, denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

GÜNEŞLİ GÜNLERDE KÖRFEZİN TURKUAZ RENGİ ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle güneşli havalarda körfez turkuaz renkle seyrine doyumsuz bir görüntü alıyor.

MAVİDEN TURKUAZA DÖNÜŞ

Ağdacı, “İzmit Körfezi’nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz rengine döndüğünü görüyoruz.

RENK DEĞİŞİMİNİN KAYNAĞI PLANKTONLAR

Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.