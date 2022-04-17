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    İznik'te gümüş balığı sezonu açıldı

    15 Nisan'da biten balık avı sezonundan sonra İznik Gölü’nde gümüş balığı avcılığı büyük hedeflerle başladı.
    • 17.04.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:59
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    İznik'te gümüş balığı sezonu açıldı

    İznik Gölü’nde gümüş balığı av sezonu açılırken, 4 kooperatife üye balıkçılar bu yıl bin 100 ton balık yakalamayı hedeflediklerini açıkladı.

    Bursa’nın İznik ilçesi Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik su ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar, ağlarını İznik Gölü’ne bırakarak, gümüş balığı sezonunu açtı.

    Bu sezon 1.100 ton gümüş balığının yakalanması hedefleniyor

    İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, bu yıl avlak sahalarına göre Orhangazi’nin 200, Narlıca’nın 250, İznik’in 450 ve Çakırca’nın ise 200 olmak üzere bu sezon 1.100 ton gümüş balığı yakalanmasının hedeflendiğini söyledi.

    İznik'te gümüş balığı sezonu açıldı VİDEO

    İznik te gümüş balığı sezonu açıldı #1

    Gümüş balıkları İtalya ve Yunanistan'a gidiyor

    Genç, gümüş balığının iç piyasada alıcısı olmadığını belirterek, “Her yıl yakaladığımız gümüş balıklarını yoğunlukla İtalya ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelere ihraç ediyoruz. Geçen yıl bir aracı firma ile ilk kez ABD’ye gümüş balığı gönderdik. Bu yıl da göndermeyi istiyoruz.” dedi.

    İznik te gümüş balığı sezonu açıldı #2

    İznik te gümüş balığı sezonu açıldı #3


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