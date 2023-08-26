Jackson Hole'da konuştu! Fed Başkanı Powell'dan faiz artışı sinyali Küresel piyasaların odağında olan Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşti. Powell'ın konuşmasında faiz artışının devam edip etmeyeceğine dair beklentiler cevap buldu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için para politikası faizini yükselterek rekor seviyelere getirmişti.

Küresel piyasaları yakından etkileyen finans araçlarının değerini belirleyen bu kararın devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin konuşması vereceği mesajlar açısından takip ediliyordu.

Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." dedi.

ABD'de enflasyon hedefi yüzde 2

Bu yılki teması "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için çalışacakları" mesajını vereceğini kaydetti.

"Enflasyonun zirve noktasından inmiş olsa da hala çok yüksek"

Powell, geçen yıl para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını anımsatarak, enflasyonun zirve noktasından inmiş olsa da hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Temel mal enflasyonu sıkılaşma ile düştü"

Powell, tüketici enflasyonunun mallar, konut hizmetleri ve konut dışı hizmetler bileşenlerine değinerek, özellikle taşıt gibi dayanıklı mallar olmak üzere temel mal enflasyonunun, hem sıkılaşan para politikasının hem de arz talep dengesizliklerinin çözülmesinin etkisiyle düştüğünü bildirdi.

Kısıtlayıcı para politikasının etkisinin daha yüksek reel getirilerde ve sıkılaştırılmış borç verme standartlarında açıkça görüldüğünü dile getiren Powell, bunun da ekonomik büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunduğunun altını çizdi.

"Para politikasının daha da sıkılaştırılma gerekebilir."

Powell, ekonominin beklendiği gibi soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtlar, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir." şeklinde konuştu.

"Dikkatli ilerleyeceğiz"

Powell, gelecek toplantılarda, verilerin bütünlüğüne ve gelişen görünüm ile risklere dayanarak değerlendirmede bulunacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: