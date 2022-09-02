Japon Yeni, ABD doları karşısında değer kaybediyor

Japon Yeni, ABD doları karşısında 1998 yılındaki seviyesine gerileyerek, ülkedeki ekonomiyi ve finans sistemini oluşsuz yönde etkiledi.

AA'nın haberine göre, zayıf Japon Yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak tanımlanıyor. Zira Japon ihracatçılara, denizaşırı karlarını artırmasında yardımcı olurken, enerji ve hammadde ithalat maliyetlerini ise yükseltiyor.

Japon Yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybına uğradı.

En son Eylül 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, bu sabah 140 Japon Yeni seviyesini aştı.

Japon hükümeti, para biriminin dolar karşısındaki düşüşünü takip ediyor

Japon hükümeti, ABD dolarına karşı değer kaybını sürdüren Japon Yeni karşısında piyasa hareketlerini "yüksek ihtiyatla" izlediğini bildirdi.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, düzenlediği basın toplantısında, değer kaybeden Japon Yeni'ne yönelik "son dalgalanmaların bir şekilde arttığı izlenimi ediniyorum." dedi.

Ekonomi ve finansal istikrarı olumsuz etkiliyor

"Kurlardaki aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlerin ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği" uyarısında bulunan Suzuki, olası bir hamle vurgusu yaptı.

"Değişkenlik artıyor"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, piyasa eğilimlerinin dikkatle izlendiğini belirterek, "Döviz kurlarının, ekonomi esaslarıyla doğru orantılı şekilde istikrarlı duruşu önemli. Değişkenlik artıyor ve hükümet, piyasa gelişmelerini yüksek aciliyetle ve yakından takip ediyor." dedi.