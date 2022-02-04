Japonya 2021'deki ihracatında ilerleme kaydetti

Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, ülkenin Ocak-Aralık 2021 ihracat verilerini açıkladı. Japonya'nın geçen yıl tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon Japon yeni'ni aştığı bildirildi.

TARIM, ORMAN VE DENİZ İHRACATI 10,7 MİLYAR DOLAR

Japonya'nın 12 aylık tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı önceki yıla kıyasla yüzde 25,6 artışla ilk kez 1,24 trilyon yen (yaklaşık 10,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Bu oranın yakalanmasında, koronavirüs salgınında evde geçirilen sürelerde çevrim içi ve perakende siparişlerin artmasının etkili olduğu belirtildi. Tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 9 yıldır art arda yükseldiği de vurgulandı.

İHRACATTA İLK SIRADA ÇİN VAR

İhracat destinasyonlarında liste başında Çin yer aldı. 2001'den bu yana ilk kez ilk sıraya yerleşen Çin'e yapılan tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatın değeri önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 artışla 222,4 milyar (1,93 milyar dolar) yene çıktı.

2030'DA HEDEF 5 TRİLYON YEN

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik, 2030'da ise 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı istiyor.