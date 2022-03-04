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    Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

    Enerji krizi yaşanan küresel pazarlar, kendi çözümlerini üretiyor.
    • AA
    • 04.03.2022 - 09:05
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    Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

    Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.

    Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "acil durum rezervi" kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.
    Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.
    Hagiuda, "üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

    7,5 MİLYON VARİL 4 GÜNLÜK ÜLKE İÇİ TÜKETİME DENK GELİYOR

    Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na (METI) göre, kullanıma açılacak 7,5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.
    ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

    petrol

    60 MİLYON VARİL PETROL KULLANIMA AÇILACAK

    IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.


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