Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderiyor

Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderiyor

Japonya, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.

GIDA VE BARINAK YARDIMI

Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.

JAPONYA'NIN TALİBAN YÖNETİMİNİN GÖREVE GELMESİ SONRASI İLK YARDIMI

NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.