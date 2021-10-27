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    Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderiyor

    Japonya, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 09:19
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    Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderiyor

    Kamu yayıncısı NHK'ya göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

    Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.

    GIDA VE BARINAK YARDIMI

    Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.

    Japonya Afganistan a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderiyor #1

    JAPONYA'NIN TALİBAN YÖNETİMİNİN GÖREVE GELMESİ SONRASI İLK YARDIMI

    NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.

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