Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japonya ekonomisi, dışarıda yemek yeme ve kıyafet gibi ürünlere yapılan harcamaların azalmasıyla ilk çeyrekte yüzde 5,1 ile beklenenden daha fazla daraldı.

Bir önceki çeyrekte yüzde 11,6 büyüyen Japonya ekonomisinin, birinci çeyrekte yüzde 4,6 daralması bekleniyordu. Ülkede kişisel tüketim ilk çeyrekte yüzde 1,4, sermaye harcamaları da yine yüzde 1,4 azaldı. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,1 oldu.

OTOMOBİL VE ELEKTRONİK, İHRACATI SIRTLADI

Otomobil ve elektroniğe yönelik küresel talepteki toparlanma sayesinde ihracat yüzde 2,3 artarken, artış hızı bir önceki çeyreğe göre yavaşladı.

İhracat bir önceki çeyrekte yüzde 11,7 artmıştı. Bazı analistler, zayıf ekonomik veriler ve acil durum kısıtlamalarının uzatılmasının, Japonya'nın mevcut çeyrekte tekrar daralma ve yeniden resesyona girme riskini artırdığını söylüyor.

"ÇİP SIKINTISI EKONOMİYİ ETKİLİYOR"

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama, "Küresel çip sıkıntısı, ihracatta belirgin bir yavaşlamaya neden olarak sermaye harcamalarını da düşürdü. Tüketim muhtemelen durgun kalacak ve bu çeyrekte ekonomik daralma risklerini artıracak." dedi.