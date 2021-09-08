Japonya ekonomisi ikinci çeyrek yüzde 1,9 büyüdü

Koronavirüs salgını nedeni ile ekonomisi zor aşamalardan geçen Japonya'da ekonomi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme gösterdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'nca açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, Japonya'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SEYRETTİ

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 ve çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyümesini bekliyordu.

JAPON EKONOMİSİNDE İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Güncellenen veriler geçen ay açıklanan ilk tahmin verilerine göre iyileşme kaydetti. İlk tahminlerde, Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 ve çeyreklik bazda 0,3 büyüdüğü açıklanmıştı.