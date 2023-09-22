Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde koruyarak, düşük faiz oranlarını değiştirmedi.

AA

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren toplantıların ardından ekonomiye desteklemeye devam etmek için düşük faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı.

Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde korudu.

Japonya Merkez Bankası, artan fiyatlar ile yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmedi.

Banka, yurt içi ve küresel ekonomide "son derece yüksek belirsizliklere" dikkati çekti.

10 yıllık Japon devlet tahvili getiri kararı

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisini de sıfır civarında sınırladı.

Getiri eğrisi hedef aralığını: Artı/eksi yüzde 0,5

Son zamanlarda BoJ’ın onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılırken, banka, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Ayrıca temmuz ayında kabul edilen yüzde 1,0'lik yeni sabit tavanı da değiştirmedi.

Büyük teşvik programını aşamalı olarak kaldırmak için acele edilmeyecek

BoJ'un bugünkü kararıyla ekonomiyi desteklemek için büyük teşvik programını aşamalı olarak kaldırmak için acelesi olmadığı sinyali vermesi dikkati çekti.

Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti

Söz konusu kararın ardından Japon yeni dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,4 değer kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)