Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

BOJ, para politikasında değişikliğe gitmediğini açıklarken diğer yandan ihracat ve üretime dair temmuz ayına kıyasla daha karamsar bir görünüm ortaya koydu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasında değişikliğe gitmediklerini ancak ihracat ve üretime dair bir öncekine kıyasla daha karamsar olduklarını açıkladı.

Bankanın bu değerlendirmesi, diğer başlıca merkez bankaları ekonomiyi destekleyici para politikası önlemlerini geri almaya yaklaşıyor olsa da Japonya'nın önlemleri sürdüreceğine işaret etti.

KISA VADELİ FAİZ HEDEF -YÜZDE 0,1, 10 YIL VADELİ TAHVİL GETİRİLERİ İÇİN HEDEF İSE YÜZDE 0

BOJ beklentilere paralel olarak getiri eğrisi kontrolü kapsamında kısa vadeli faiz hedefini -yüzde 0,1, 10 yıl vadeli tahvil getirileri için hedefi ise yüzde 0'da sabit tuttu.

Japonya'da tüketimin zayıf seyretmesi ekonomik toparlanmanın aksamasına neden olurken Asya'da salgın nedeniyle fabrikaların kapatılmasından imalat tarafını da etkiliyor.

TEMMUZ AYINA ORANLA DAHA KARAMSAR BİR GÖRÜNÜM AÇIKLANDI

BOJ'un para politikası karar metninde, "İhracat ve sanayi üretimi artmaya devam etti ancak arzda yaşanan aksamalardan kısmen etkileniyorlar." denildi. BOJ, temmuz ayında yaptığı ihracat ve üretim "istikrarlı şekilde büyümeye devam etti" açıklamasına kıyasla daha karamsar bir görünüm açıklamış oldu.

BOJ, ekonomi üzerindeki değerlendirmesini değiştirmeyerek ekonomi "salgın nedeniyle zor bir dönem yaşıyor olsa da toparlanma eğiliminde" diye tanımladı.