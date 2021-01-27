Japonya Merkez Bankası: Japonya’nın mali sağlığı ciddiyetini koruyor

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olduğu gibi Japon ekomonisini de etkiledi. BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko, bu doğrultuda Japonya’nın finansal sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, parlamento oturumunda konuşarak, hükümetin mali ek paket kapsamlı tahvil ihracı, BoJ'un enflasyon hedefi ve ülkenin mali durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuroda "Merkez Bankasının enflasyon hedefinin şimdiye dek yakalanmamış olmasından dolayı sorumluluk hissediyorum." diyerek, planlanan seviyesine ulaşılması için mevcut parasal politikaların "tümüyle efektif" olamadığını kabul etti.

"KOLAY PARASAL POLİTİKALARININ PARÇASI OLDUĞU İÇİN TAHVİL SATIN ALIMI YAPILIYOR"

BoJ’un, hükümetin ek destek paketini finanse etmek değil, yüzde 2 enflasyon hedefini yakalamak kapsamındaki ultra kolay parasal politikalarının parçası olduğu için tahvil satın alımı yaptığını belirten Kuroda, "Japonya’nın mali sağlık şartları oldukça ciddi durumda. Bu noktada mali konsolidasyonu ve sürdürülebilirliği sağlamak önemli." dedi.

Kuroda’nın değerlendirmesinin, koronavirüsün etkisi altındaki ülke ekonomisinin canlandırılmasına yönelik, hükümetin tahvil ihracını kapsayacak mali destek paketini açıklamadan önce gelmesi dikkati çekti.

YENİ MALİ YILDA 2.3 TRİLYON DEĞERİNDE TAHVİL ÇIKARTILACAK

Maliye Bakanlığı verilerine göre hükümet, nisanda başlayacak 2021 mali yılda 236 trilyon yen (2 trilyon 300 milyar dolar) değerinde tahvil çıkarmayı planlıyor.