Japonya, Nijerya'ya 18.2 milyon dolarlık destek sağladı

Japonya, sağlık sektörünü geliştirmesi için Nijerya'ya 18 milyon 200 bin dolarlık destekte bulundu.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, Benin eyaletindeki eğitim ve araştırma hastanesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Japonya'nın, sağlık alanını geliştirmeleri için 18 milyon 200 bin dolarlık destek sağladığını belirtti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE DESTEK VERMEK İÇİN

Agba, söz konusu desteğin, sağlık çalışanlarının geliştirilmesi ve ekipman şeklinde olacağını ifade etti.

Bu desteğin ülkedeki 7 sağlık merkezinde kullanılacağını aktaran Agba, koronavirüsle mücadele için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansında (USAID) da 200 vantilatör desteği aldığını söyledi.

NİJERYA’DA ÇOCUKLAR SALGIN HASTALIKLARDAN YAŞAMINI YİTİRİYOR

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.