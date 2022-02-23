Japonya, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Dünyada gerginliğe neden olan ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna gerinliğini başlatan Rusya'ya ABD ekonomik yaptırım uygulamıştı. Japon'ya da yaptırımlar konusunda ABD'nin yanında yer aldı.

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

RUSYA'YA "KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZ" ÇAĞRISI

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurdu. Japon Başbakan Fumio Kishida, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

VİZE TAHSİSİ ASKIDA

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

GİDİŞAT KÖTÜYE GİDERSE EK ÖNLEMLER GELECEK

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.