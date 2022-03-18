Japonya Rusya'ya yaptırım paketini genişletti

Japonya, Ukrayna'ya girdiği savaş nedeniyle Rusya yönetimi ve iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketininin kapsamını artırdı.

Japon hükümeti, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın yönetim ve iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırarak, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları dahil 15 kişi ile birlikte 9 örgütün daha mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

İGOR KOSTYUKOV LİSTEYE ALINDI

Yaptırım uygulananlar arasında Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başkanı İgor Kostyukov ile silah şirketi Rosoboronexport da yer aldı.

YAPTIRIM UYGULANAN BİRİM SAYISI 95 OLDU

Böylelikle Japonya'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rus birey ve örgütlerin sayısı 95'e yükseldi.

RUSYA'YI EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE LİSTESİNDEN ÇIKARTTI

Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını da duyurmuştu.

UKRAYNA'YA YARDIM BAŞLATTI

Öte yandan destek kapsamında Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek, kasket ve kış mevsimi uyumlu muharebe üniformaları gönderilmişti.