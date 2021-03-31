Japonya sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daraldı

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralarak beklentilerin altında kaldı.

Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,9'a yükselerek tahminleri aştı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİMİN ARTMASI ENDİŞESİ

ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.