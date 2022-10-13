Japonya, 'spekülatif yen' hareketlerine müdahalesini sürdürecek

Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınında yaşadığı olumsuzlukları günümüze kadar sürdürdü. Japonya'nın para birimi yen, dolar karşısında değer kaybediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz yükseltmesi, doları tüm dünya paraları içinde güçlendirdi.

Japon yeni, dolar karşısında son 24 yılın en hızlı değer kaybını yaşıyor. Zayıf Japon yeni ile ilgili bu durum, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak değerlendiriliyor.

Japonya hükümeti endişeli

Japon yeninin, piyasalardaki değer kayıpları, hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Dolar/yen paritesi psikolojik seviyeyi aştı

Hükümetin, eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle, bir süre dengelenen dolar/yen paritesi, "psikolojik 145" seviyesini aşarak, 147 seviyesine yaklaştı.

Piyasalardaki gelişmeler izleniyor

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, G-20 marjında mevkidaşlarıyla görüşmesi sonrası, "aşırı endişe verici" olarak nitelediği son dalgalanmalara müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Suzuki, piyasa gelişmelerinin "yüksek ihtiyatla" izlendiğini belirtti.

Dalgalanmalara göre pozisyonlar alınacak

Bakan Suzuki, "(Japon yeninde) belli bir seviyenin aşılıp aşılmadığına değil dalgalanmaya odaklanıyoruz. Spekülatif hareketler sonrası hızlı dalgalanmalar görürsek, kararlı adımlar atma pozisyonumuzu değiştirmeyiz." dedi.

Müdahale beklentisi doğru

Suzuki'nin değerlendirmesi, döviz piyasasına eylül sonundakine benzer bir müdahalenin tekrarlanabileceği şeklinde yorumlandı.

22 Eylül'de Japonya, 1998'den bu yana ilk olarak kayda geçen "yen alım, dolar satım" ile 2,84 trilyon yen (19 milyar dolar) tutarında müdahalede bulundu.