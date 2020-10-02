Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'e yükseldi

Japonya'da, koronavirüs salgınının olumsuz etkisindeki ekonomik ortamda işsizlik oranı, ağustos ayında 0,1 oranında artarak, yüzde 3'e yükseldi.

Dünyadaki ekonomilerde koronavirüsün etkisi kendini işsizlik olarak göstermeye devam ediyor.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, ağustos ayına ait işsizlik verilerini yayınladı.

Temmuzda 2,9 seviyesinde kaydedilen, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik seviyesi, ağustos ayında 0,1 oranında yükselerek 3'e çıktı.

MAYIS AYINDA İŞSİZLİK DAHA YÜKSEKTİ

İşsizlik oranı 3,1 düzeyini gördüğü Mayıs 2017'den beri ilk kez yüzde 3 seviyesini gördü ve işsizlerin sayısı 2 milyonu aştı.

İSTİHDAM GİDEREK AZALIYOR

Art arda 8 aydır negatif etkilenen iş mevcudiyeti ise temmuzda 1,08'den ağustos ayında 1,04 seviyesine düşerek, Ocak 2014'ten beri en düşük orana geriledi.

KONAKLAMA VE RESTORAN SEKTÖRLERİ BAŞI ÇEKTİ

Koronavirüs salgınının etkisi altında kalan ekonomik ortamda, ağustosta konaklama ve restoran sektörü, geçen yıla kıyasla 280 bin, üretim sektörü 520 bin işçi kaybına uğradı.