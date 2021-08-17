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    Japonya'da nükleer santralde sızıntı endişesi

    Japonya'da Şizuoka eyaletindeki Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.
    • AA
    • 17.08.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:22
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    Japonya'da nükleer santralde sızıntı endişesi

    Japonya’nın nükleer santrallerinde sızıntı ihtimali bir kez daha heyecanlandırdı.

    Kyodo ajansının haberine göre, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilen Hamaoka santralinde, bu kez de yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

    REAKTÖR TÜRBİNLERİNİN BİRİNDEN DUMAN YÜKSELDİ

    Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 No’lu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

    RADYOAKTİF SIZINTI YOK

    Olay sonrası itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

    Japonya da nükleer santralde sızıntı endişesi #1

    HAMAOKA SANTRALİNİN FAALİYETLERİ ASKIDA

    Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor. Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.

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