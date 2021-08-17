Japonya'da nükleer santralde sızıntı endişesi

Japonya'da Şizuoka eyaletindeki Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.

Japonya’nın nükleer santrallerinde sızıntı ihtimali bir kez daha heyecanlandırdı.

Kyodo ajansının haberine göre, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilen Hamaoka santralinde, bu kez de yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

REAKTÖR TÜRBİNLERİNİN BİRİNDEN DUMAN YÜKSELDİ

Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 No’lu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

RADYOAKTİF SIZINTI YOK

Olay sonrası itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

HAMAOKA SANTRALİNİN FAALİYETLERİ ASKIDA

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor. Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.