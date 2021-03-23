Japonya'dan Laos'a koronavirüs aşıları için 200 milyon yen

Japonya'dan Laos'a koronavirüs aşıları için 200 milyon yen

Koronavirüs aşılarının belirli bir soğuklukta muhafaza edilmesi gerekliliği ülkelerin bir de soğuk zincir bulundurması zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Japonya koronavirüs aşılarına yönelik bulundurulması şart olan ve önemli bir bütçe gerektiren soğuk zincir dağıtım ağını sağlanması için Güneydoğu Asya ülkesi Laos'a 200 milyon yen (1 milyon 840 bin dolar) destek vereceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Şubat 2021 seçimlerinde Laos'ta başkan seçilen Thongloun Sisoulith ve başbakan seçilen Phankham Viphavanh'ı tebrik etti.

SUGA’DAN STRATEJİK PARTNERLİK VURGUSU

Açıklamaya göre Suga, göreve gelen yönetimle Japonya-Laos ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki "stratejik partnerliğin" bölgesel ve uluslararası alanlarda geliştirilmesinin önemine değindi.

YARDIM KORONAVİRÜS AŞILARININ SOĞUK ZİNCİRİ İLE İLGİLİ

Başbakan Suga ülkesinin, koronavirüs aşılarının istikrarlı şekilde tedarikine yönelik soğuk depolama, nakliye araçları ve dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi için Laos'a 200 milyon yen (1 milyon 840 bin dolar) yardım sağlayacağını paylaştı.

LAOS'UN NÜFUSU 7.3 MİLYON

Güneydoğu Asya'da Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ın çevrelediği ve denize çıkışı olmayan Laos'un yaklaşık 7 milyon 300 bin nüfusu bulunuyor.