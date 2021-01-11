Japonya'dan Paraguay'a 89 milyon dolarlık kredi

Japonya, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a elektrik şebeke sisteminin inşası için 9 milyar 290 milyon yenlik (89 milyon dolar) kredi desteği verme taahhüdünde bulundu.

Japonya, Paraguay'a elektrik altyapısı için destek veriyor. Ayrıca iki ülke, ticari iş birliği sürecine girdi.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, dış ziyaret turu kapsamında Paraguay'da Asuncion kentine giden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Federico Gonzalez ile kapsamlı bir görüşme yaptı.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN

Motegi, görüşmede, uluslararası toplumda güç dengelerinin hızlı değiştiğini belirterek, hukukun üstünlüğü temelinde serbest ve açık uluslararası düzeni geliştirmek için iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

89 MİLYON DOLAR KREDİ DESTEĞİ

Görüşmede Japonya tarafı, sürdürülebilir ve etkili bir elektrik şebeke sisteminin inşası için Paraguay'a 9 milyar 290 milyon yenlik (89 milyon dolar) kredi desteği verme taahhüdünde bulundu.

Motegi, "Umuyorum ki bu iş birliği Paraguay'ın yatırım çevresinin gelişmesini fayda sağlayacak." diye konuştu.

Bakan Gonzalez de altyapının kalkındırılması, bilim ve teknoloji sahalarındaki yatırımların karşılıklı iş birliği ile geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TİCARİ YATIRIMLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE MUTABAKAT

Japon bakanın, Buenos Aires'te Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve mevkidaşı Felipe Carlos Sola ile yaptığı görüşmede de ticari yatırımların geliştirilmesinde mutabakata varıldı.

Koronavirüs salgını şartlarında Japon firmalarının Arjantin'e yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Motegi, iş fırsatlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.