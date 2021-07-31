Japonya'nın en büyük havayolunda koronavirüs etkisi devam ediyor

Koronavirüs salgını havayolu şirketlerini olumuz etkiledi. Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'nın satışları artış yaşasa da koronavirüs salgını öncesini halen yakalayamadı.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) Nisan-Haziran 2021 çeyreğinde 51 milyar 160 milyon yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

2021 mali yılı ilk çeyrek verilerini kapsayan açıklamasında ANA, koronavirüs salgının havayolu seyahat sektörüne yansıması dikkati çekti.

MASRAF DÜŞÜRÜCÜ ÖNLEMLER ALINDI

Japon firma koronavirüs salgının etkisinin net kaybı olumsuz etkilediğini, filo daraltmayı kapsayan masraf düşürücü önlemler ile kargo sektöründeki toparlanmalarla net kaybı olumlu etkilediğini açıkladı.

KAYIPLAR YAŞANDI

Buna göre ANA, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde 51 milyar 160 milyon yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadı. Bu oran, 2020 mali yılı ilk çeyreğinde ise 108 milyar 800 milyon yen (984 milyon dolar) olarak kayda geçmişti.

Önceki mali yılın aynı döneminde 159 milyar yen (1 milyar 440 milyon dolar) işletme kaybı kaydeden ANA, Nisan-Haziran 2021 periyodunda ise 64 milyar 600 milyon yen (588 milyon dolar) işletme kaybına uğradı.

SON ÜÇ AYDA SATIŞLAR YÜKSELDİ

ANA satışları ise son 3 aylık periyotta, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,6 yükselerek 198,9 milyar yene (1 milyar 810 milyon dolar) çıktı. Yerel uçuşlarda 3 milyon 200 bin yolcu taşıyan Japon firma, uluslararası uçuşlarda ise 131 bin 361 yolcu taşıdı.

KARGO TAŞIMACILIĞI HAREKETLENDİ

Yarı iletken çip, otomobil parçası ve elektronik ürün nakliyat oranlarının artışa geçmesiyle, ANA'nın uluslararası kargo bölümü gelirleri 66 milyar yen (601 milyon dolar) olarak kayda geçti. Geçen mali yılın aynı döneminde 25 milyar 400 milyon yen (231 milyon dolar) kargo geliri kaydedilmişti.

“DURUMUMUZ HALEN CİDDİYETİNİ KORUYOR”

ANA Finans Direktörü Fukuzawa İçiro, düzenlediği basın toplantısında, "Halen durumumuz ciddiyetini koruyor ancak uçuş rezervasyonları yaza yönelik yükseliş trendinde." dedi.

“ARTIK ÇIKIŞA GEÇİYORUZ”

Japonya içi uçuşların Haziran'da "dibi gördüğünü" anımsatan Fukuzawa, "En kötünün geçtiğini söyleyebilmek iyi olurdu fakat artık çıkışa geçiyor olduğumuzu söyleyebilmek daha doğru bir değerlendirme." dedi.

2020’Yİ ZARARLA KAPATTI

2020 mali yılında 404 milyar 600 milyon yen (3 milyar 680 milyon dolar) net kayıp yaşayan ANA, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında ise 3 milyar 500 milyon yen (31 milyon 900 bin dolar) net kâr bekliyor.