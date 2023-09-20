Japonya'nın ihracatı iki aydır düşüşte Ülkelerin en önemli girdilerinden olan ihracatın düşüşe geçtiği ülkelerden birisi de Japonya oldu.

AA Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın ihracatı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 gerileyerek art arda düşüşünü ikinci aya taşıdı. Japonya'nın ihracatı, Çin'den gelen talepteki keskin düşüşün etkisiyle yaklaşık 8 trilyon yene (51 milyar euro) geriledi. Piyasalarda beklenti, ihracatın temmuzda yüzde 0,3 gerilemesinin ardından ağustosta yüzde 1,7 düşmesi yönündeydi. İç talebin zayıf olması ithalatı düşürdü Ülkenin ithalatı da iç talebin zayıf olmasının etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 17,8 düştü. Japonya'nın ticaret açığı 6,29 milyar dolar Japonya'nın dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 66,7 azalışla 930,5 milyar yen (6,29 milyar dolar) oldu. Ticaret açığına ilişkin beklenti, ağustosta 659,1 milyar yen olması yönündeydi. Japonya, geçen yıl 2,79 trilyon yen ticaret açığı vermişti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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