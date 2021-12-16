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Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünlerinde rekor artış

Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünlerinde rekor artış

Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının, ilk kez 1 trilyon yen eşiğini yani yaklaşık 8,7 milyar doları aştığı bildirildi.