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Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünlerinde rekor artış
Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının, ilk kez 1 trilyon yen eşiğini yani yaklaşık 8,7 milyar doları aştığı bildirildi.
- AA
- 16.12.2021 - 09:33
- Güncelleme : 16.12.2021 - 09:56
Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'nın ocak-kasım dönemi ihracat verilerini açıkladı.
İLK KEZ 1 TRİLYON YEN BARAJI GEÇİLDİ
Matsuno, 11 aylık periyotta Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 1,06 trilyon yene ulaştığını duyurdu. Böylelikle Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yen barajını geçti.
"BÖLGESEL EKONOMİLERİ CANLANDIRMAYI UMUYORUZ"
Ulaşılan rakamın "hükümet birimlerinin müşterek çabasının sonucu" olduğunu bildiren Matsuno, "Denizaşırı piyasaların taleplerine ulaşarak bölgesel ekonomileri canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
2030 HEDEFİ 5 TRİLYON YEN
Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik ve 2030'da 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı hedefliyor.