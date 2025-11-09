Jeopolitik riskler altına talebi artırdı: Son 61 ayın en yüksek getirisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, ABD-Çin ticari gerilimleri ve ABD’nin ek tarifeleri, yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yönlendiren başlıca etkenler arasında yer aldı.

ALTIN ONS VE GRAM FİYATLARI REKOR KIRDI

Bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının alımlarıyla, altının ons fiyatı geçen ay 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 5 bin 800 lira seviyelerine ulaştı.

ALTIN VE DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDAN AYRIŞTI

TÜİK verilerine göre külçe altın, ekimde yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiri ile mevduat faizi, dolar, avro, DİBS ve BIST 100 endeksi gibi diğer finansal araçları geride bıraktı.

Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 47,46 oldu.

Bu yüzde 47,46’lık kazanç, altının son 61 ayda ulaştığı en yüksek reel getiri olarak kayıtlara geçti.

61 AYIN 35'İNDE KAZANDIRDI

Külçe altın, söz konusu 61 ayın 26’sında reel getiri sağlayamazken, 35’inde kazandırdı. Finansal araçların reel getirilerinin hesaplanmaya başladığı 1997 yılından bu yana, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde altının en yüksek reel getirisi yüzde 54,32 ile Mayıs 2006’da kaydedilmişti.