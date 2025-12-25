Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya hükümeti, Mart 2029'a kadar 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin Japonya'ya alınmasını öngören planı hazırladı.

Japonya'da iş gücü ihtiyacı ve verimlilik artışını hedefleyen hükümetin, planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.

İLK AŞAMADA ALINACAKLAR

Planın ilk aşaması kapsamında, Japonya'ya 19 alanda vasıflı 805 bin 700 işçinin kabul edilmesi bekleniyor.

GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ENDÜSTRİYEL İMALAT VE BAKIM HİZMETLERİ ALANLARINDA

Kalifiye işçilerin, öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ AŞAMADA ALINACAKLAR

İkinci aşamada Japonya'da inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak 17 alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.